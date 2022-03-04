Новости – Политика
Политика
Microsoft включилась в санкционную политику против России
4 марта, 2022 17:13
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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американская компания Microsoft решила не отставать от антироссийской санкционной политики.
Компания объявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России, пишет «РИА Новости».
В Microsoft считают, что посредством санкций окажут наиболее эффективную помощь Украине. Свои ограничительные меры компания координирует с правительствами западных стран.
Ситуация в московском магазине IKEA вышла из-под контроля из-за Украины.
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