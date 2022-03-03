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Люди
Ситуация в московском магазине IKEA вышла из-под контроля из-за Украины
3 марта, 2022 22:14
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Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Администрация одного из московских магазинов IKEA вынуждена была закрыть двери для входа покупателей.
IKEA в Теплом стане закрылась на вход для посетителей. В магазине объясняют это тем, что могут не успеть обслужить до закрытия всех, кто уже столпился на кассах.
Люди пытаются прорваться в магазин, но охранники с помощью громкоговорителя объясняют тщетность их попыток.
Люди, простоявшие в очереди в кассу по 3-4 часа, теряют терпение. Случаются даже стычки.
Из-за ситуации на Украине магазины IKEA «пока» закрываются на три месяца, пишет «РИА Новости».
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