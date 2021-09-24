«Мы ждем»: талибы* требуют от правительства РФ особенного к себе отношения
Талибы*, захватившие в Афганистане власть, намерены выстраивать близкие отношения с Россией. Об этом рассказал заместитель министра культуры и информации временного правительства исламской республики Забиулла Муджахид
По его словам, представители радикального движения ждут от российского правительства приглашения для визита в столицу РФ, поскольку возглавляемое Владимиром Путиным государство имеет для талибов* особое значение.
«Мы просим о высоком уровне отношений с правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, даст бог, придёт день, и мы станем свидетелями крепких отношений между Кабулом и Москвой», - цитирует Муджахида РИА Новости.
Ранее в Екатеринбурге задержали россиянина и мигрантов, вдохновившихся идеями талибов*.
* «Талибан» (*талибы) - запрещенная в РФ террористическая организация.