«Мы переживём»: Дмитрий Медведев прокомментировал связанные с «Северным потоком-2» опасения
У России нет опасений по поводу возможных санкций из-за запуска газопровода «Северный поток-2». Антироссийские санкции используются не первый год, и даже в этих условиях страна развивается. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе беседы со СМИ.
Его спросили, не боится ли Россия санкционных мер, если Москва будет мешать транзиту газа через территорию Украины.
«Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения?», - ответил Медведев, отметив, что Россия живёт в условиях санкций с 2014 года.
При этом Медведев подчеркнул, что даже под давлением страна продолжила развиваться и даже нарастила свои возможности в некоторых сферах.
»Поэтому если кто-то какие-то санкции введёт, мы переживём и эти санкции«, - приводит слова Медведева РИА «Новости».
Ранее стало известно, что запуск газопровода откладывается.