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Экономика
Важное для российской энергетики событие отложилось на неопределенный срок
15 сентября, 2021 17:57
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Youtube / CNBC International
Начало транспортировки газа по «Северному потоку-2» не начнется с 1 октября, как это ожидалось ранее. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Главу госкомпании спросили, начнется ли эксплуатация трубопровода с даты, которая обозначалась СМИ и властями.
«Поставки газа по «Северному потоку-2» 1 октября еще не начнутся», — ответил Миллер.
Ранее о готовности трубопровода и начале поставок газа по нему с 1 октября неоднократно заявляли представители властей РФ и представители «Газпрома», отмечает Lenta.ru.
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