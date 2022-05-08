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Политика
«Мы непоколебимы»: Украине направят еще более полутора млрд долларов
8 мая, 2022 09:04
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Yooutube / BBC News
Великобритания намерена направить Украине дополнительную помощь в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов (около1,6 млрд долларов США). Средства будут предоставлены на оказание гуманитарной, экономической и военной помощи. О новом пакете помощи заявил глава британского Минфина Риши Сунак.
«Мы [правительство Великобритании] непоколебимы в своей поддержке жителей Украины», - отметил министр.
Он пояснил, что озвученная сумма призвана дать «военную и операционную поддержку», которая необходима украинской стороне. При этом министр подчеркнул, что Великобритания стремится «положить конец конфликту», передаёт РИА «Новости».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался о возможном участии альянса в российско-украинском конфликте.
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