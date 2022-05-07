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Политика
Йенс Столтенберг оценил возможность вовлечения НАТО в конфликт на Украине
7 мая, 2022 13:20
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Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность вовлечения альянса в конфликт на Украине. Свои комментарии по этому вопросу он дал в интервью газете Welt am Sonntaq.
По его словам, НАТО активно поддерживает Украину, однако альянс стороной конфликта не станет.
Он отметил необходимость сделать все возможное, чтобы происходящее на Украине «не распространилась на другие страны», поэтому НАТО не дает согласие на участие в конфликте войск других государств.
При этом Столтенберг отметил, что альянс наращивает присутствие войск и техники на восточном фланге НАТО, пишет «РИА Новости».
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