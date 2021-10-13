«Мы не вытянем нашу территорию без этого»: в Госдуме предложили вернуть границы СССР
Россия развалится на части, если не присоединит бывшие советские республики. Такое мнение выразил депутат Государственной думы, координатор «Национально-освободительного движения» (НОД) Евгений Фёдоров.
«То, что мы не вытянем нашу территорию без этого — это достаточно очевидно. На этой территории должен был жить миллиард человек, если бы не Ленин», - считает политик.
По его словам, в условиях пандемии, нарастающих конфликтов и войн Россия попросту исчезнет, если не «восстановит границы», обсудив данное решение с государствами.
К тому же, после присоединения бывших советских республик мигранты будут чувствовать себя гораздо комфортнее в России, поскольку их никто не сможет ущемлять, да и слово «мигрант» в результате отпадет, передает URA.RU.
Ранее стало известно о возвращении в Россию 300 тысяч мигрантов-преступников. Их амнистировали.