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«Мы должны сделать это немедленно»: в Польше извинились за инцидент с российским флагом

Антон Мельников
28 апреля, 2021 18:14
2 мин
Антон Мельников
28 апреля, 2021 18:14
2 мин
Pixabay
Pixabay

Глава польской Федерации шашек Дамиан Решка извинился за инцидент с флагом России, который произошел в ходе финального матча на Чемпионате мира. Речь идет о матче между российской шашисткой Тамарой Тансыккужиной и ее польской соперницей Натальей Садовской. Флаг России убрали со стола игроков прямо во время матча.

Президент Федерации шашек пояснил, что российскую символику пришлось убрать прямо во время игры из-за давления со стороны WADA.

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня» - заявил он.

Финал по шашкам проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Инцидент с флагом РФ произошел во вторник, 27 апреля. Сыгранная в этот день партия закончилась поражением россиянки, отмечает «ТАСС».

Напомним, WADA приняла двухлетние санкции против спортсменов из России. Им запрещено выступать под флагом своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Также в честь российских спортсменов не может звучать государственный гимн РФ.

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