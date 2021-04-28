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В Польше во время партии в шашки убрали российский флаг после звонка из WADA

Лилия Караева
28 апреля, 2021 11:06
1 мин
Лилия Караева
28 апреля, 2021 11:06
1 мин
Шашки
Russian Look/Globallookpress

Организаторы Чемпионата мира по шашкам в Польше убрали рсосийский флаг прямо во время партии. До этого несколько матчей символ РФ находился на игровом столе, но все переменилось после звонка из Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Триколоры убрал бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий. По его словам, просьба WADA связана с тем, что российским спортсменам запрещено два года выступать под национальным флагом.

Об этом написал Telegram-канал Baza.

В Варшаве на турнире по шашкам сражаются польская спортсменка Наталья Садовская и россиянка Тамара Тансыккужина. После четырех раундов шестикратная чемпионка Тансыккужина проигрывает.

В 2020 году WADA потвердило манипуляции с допинг-пробами россиян.

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ТЕГИ
Польша
Чемпионат мира
Российский флаг
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