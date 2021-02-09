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«Мы сделаем все гораздо хитрее»: штаб Навального анонсировал другой формат протестов

Лилия Караева
9 февраля, 2021 12:24
1 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 12:24
1 мин
Полиция на протестах
Globallookpress

Леонид Волков - глава сети штабов оппозиционера Алексея Навального - анонсировал протесты в День святого Валентина. Это будет новый формат акции.

«Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», - написал Волков в своем Telegram-канале.

Волков пояснил, как будет выглядеть новый формат протестов. Жителям городов предлагается выйти во дворы, включить фонарик на телефоне и поднять его высоко вверх.

«Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят — но, на самом деле, они изменят все», - объяснил Волков.

Ранее сообщалось, что более жесткая реакция Кремля на протесты будет позже.

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