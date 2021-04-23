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Месть Беларуси страшна: под запрет в республике попали Skoda и Nivea

Лилия Караева
23 апреля, 2021 18:37
2 мин
Лилия Караева
23 апреля, 2021 18:37
2 мин
Skoda
Pixabay

Правительство Беларуси приняло постановление, которое запрещает ввоз в страну продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (марка Nivea). Эти компании отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске - как результат, турнир перенесли в Латвию.

В постановлении говорится, что решение о запрете продукции принято «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Товары подлежат обратному вывозу, если в нарушение постановления будут ввезены в Беларусь.

Запрет не касается ввозимых в Беларусь товаров для личного пользования. Исключение сделано для транспортных средств, зарегистрированных в государствах Евразийского экономического союза.

Лица, нарушающие запрет, будут привлекаться к ответственности, сообщает Tut.by. Документ вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Перечень «запрещенки» действителен в течение 6 месяцев.

В январе Nivea отказалась спонсировать ЧМ. После анализа ситуации в стране в компании заявили, что выступают против всех форм насилия.

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