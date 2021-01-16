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Nivea заявила, что не будет спонсором ЧМ-2021, если соревнования пройдут в Минске. Об этом компания сообщила на своей странице в инстаграме.

Как заявили в компании, они выступают против всех форм дискриминации и насилия. Решение принято после анализа сложившейся в стране ситуации.

По этому поводу уже информирована Международная федерация хоккея на льду.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель встретился с Александром Лукашенко. Он заверил, что первенство пройдёт в безопасных условиях. Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.