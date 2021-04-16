«Мертвые территории хуже Чернобыля»: Зеленский обрисовал будущее Донбасса и Крыма
У Донбасса и Крыма нет будущего без Украины. Об этом в интервью французской газете Le Figaro сказал президент страны Владимир Зеленский.
Он предположил, что регионы ждет судьба хуже Чернобыля. Зеленский призвал не ждать там научного прорыва и грандиозных строек.
Для примера он привел Абхазию и Приднестровье. «Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья», - заявил президент.
Он считает, что Крым и Донбасс будут «мертвыми территориями».
«Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы», - сказал украинский президент. Интервью приводится на официальном сайте главы государства.
Зеленский напомнил об украинцах в Крыму, которые ждали, что с присоединением к России заживут лучше.
«Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет», - констатировал президент.
Ранее Зеленский заявил, что не отдаст «ни одного сантиметра» Донбасса.