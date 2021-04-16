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Политика

«Мертвые территории хуже Чернобыля»: Зеленский обрисовал будущее Донбасса и Крыма

Лилия Караева
16 апреля, 2021 15:16
1 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 15:16
1 мин
Владимир Зеленский в Донбассе
President.gov.ua

У Донбасса и Крыма нет будущего без Украины. Об этом в интервью французской газете Le Figaro сказал президент страны Владимир Зеленский.

Он предположил, что регионы ждет судьба хуже Чернобыля. Зеленский призвал не ждать там научного прорыва и грандиозных строек.

Для примера он привел Абхазию и Приднестровье. «Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья», - заявил президент.

Он считает, что Крым и Донбасс будут «мертвыми территориями».

«Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы», - сказал украинский президент. Интервью приводится на официальном сайте главы государства.

Зеленский напомнил об украинцах в Крыму, которые ждали, что с присоединением к России заживут лучше.

«Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет», - констатировал президент.

Ранее Зеленский заявил, что не отдаст «ни одного сантиметра» Донбасса.

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