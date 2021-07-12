Меркель указала «границы дозволенного» захотевшему «давить» на Россию Зеленскому
Странам необходимо объединиться и начать «давить» на Россию, чтобы та согласилась на встречу в формате «нормандской четверки» и вернула территорию Крыма. Об этом во время берлинского брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, страны должны совместно обратиться к России и «давить на то, чтобы была встреча в «нормандском» формате и все-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории».
Он также отметил, что в рамках встречи глав России, Германии, Франции и Украины («нормандская четверка») необходимо обсуждать вопрос строительства российского газопровода «Северный поток - 2». Украинский президент убежден, четырехсторонний формат встречи может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов.
Немецкий канцлер, в свою очередь, согласилась, что энергетические проблемы могу быть затронуты при встрече глав четырёх стран. В то же время Меркель подчеркнула, что эта сфера не является предметом Минских соглашений и с урегулированием конфликта на Донбассе не связана, передают «Известия».
«Если мы вчетвером будем встречаться, то энергетика — это тоже одна из тем, о которой мы говорим, — заявила канцлер. - Но это не есть часть Минских соглашений».
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что на встрече с Меркель Зеленский будет добиваться остановки «Северного потока – 2». Отметим, что для немецкой стороны достройка газопровода является вопросом экономическим, о чем неоднократно заявляли представители властей Германии.