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Политика
Мэрия Москвы разыграет 10 квартир среди привитых от коронавируса граждан
15 октября, 2021 00:56
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k-iit74.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал розыгрыш квартир среди тех горожан, которые сделали прививку от COVID-19.
Акция продлится пять недель.
По мнению градоначальника, это может подтолкнуть людей вакцинироваться.
Напомним, за последние сутки в России выявили больше 31 тысячи новых случаев COVID-19 - это рекорд с начала пандемии.
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