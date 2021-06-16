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Политика
Мэрии Женевы пришлось в срочном порядке приобрести флаги США и России для Байдена и Путина
16 июня, 2021 15:30
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Roman Yarovitsyn/Russian Look/globallookpress
Флаги для встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве пришлось закупать в срочном порядке. Тех, которые были в наличии, не хватило для украшения города перед саммитом.
О дополнительных закупках написала газета Tagblatt. Потраченную на символику сумму не назвали.
Встреча Путина и Байдена началась 16 июня в Женеве. На открытой части переговоров президент России поблагодарил коллегу за инициативу встретиться. Он указал, что в отношениях двух стран много нерешенных вопросов.
Ранее сообщалось, что Путин летел на саммит в обход Украины.
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