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Политика
Президенты России и США обменялись любезностями и пожали друг другу руки. Владимир Путин даже пошутил
16 июня, 2021 15:08
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Фото: Telegram-канал Марии Захаровой
Президент России Владимир Путин, увидевшись в Женеве с лидером США Джо Байденом, поблагодарил коллегу за проявленную им инициативу встретиться. Байден, в свою очередь, подчеркнул следующее:
«Любая встреча лицом к лицу является полезной».
Известно, что главы государств пожали друг другу руки, а когда из зала выводили сотрудников СМИ, прибывших освещать саммит, Путин пошутил — Байден не стал сдерживать смех, как, в общем-то и сам президент России, который успел до этого сказать о том, что в отношениях РФ-США много нерешенных вопросов, передаёт РИА Новости.
Открытая часть переговоров закончилась.
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