Новости – Политика
Политика
Мэр Вильнюса решил поиздеваться над российским посольством
3 марта, 2022 17:58
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Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
В Вильнюсе переименуют улицу, на которой находится посольство России.
Как заявил мэр литовской столицы Ремигиус Шимашюс, теперь улица будет носить название «Герои Украины».
«Посольство России, меняйте визитки», - радостно сообщил мэр Вильнюса на своей странице в Facebook. Теперь российское диппредставительство будет вынуждено указывать новый адрес: «Улица Героев Украины, дом 2».
По словам градоначальника, формальности будут улажены в ближайшее время, сообщает телеграм-канал «ГАСПАРЯН».
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