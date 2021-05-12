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Мэр Орла стал фигурантом уголовного дела за ремонт дороги к своему дому

Артем Денисов
12 мая, 2021 00:25
1 мин
Артем Денисов
12 мая, 2021 00:25
1 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Ilya Galakhov/Global Look Press

Против главы Орла Юрия Парахина завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

Мэр проходит по делу в качестве подозреваемого. По его словам, при составлении проектно-сметной документации была допущена «техническая ошибка в наименовании улиц». Как следует из представления о нарушении федерального законодательства, Парахина заподозрили в ряде нарушений, «связанных с неправомерным распределением бюджетных средств».

В 2018 году он, будучи главой Орловского района, «незаконно подписал» акты приема выполненных дорожных работ и вместо проезжей части двух указанных в контракте улиц была отремонтирована дорога по другой улице, «ведущей к дому мэра города», и «на неразграниченном земельном участке», сообщает РБК.

Парахин был главой Орловского района Орловской области с октября 2016 года. Мэром его избрали в ноябре 2020 года.

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