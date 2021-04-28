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Политика

Дмитрий Медведев заявил о «конструктивных отношениях» с оппозиционными силами. И обозвал оппозиционера

Антон Мельников
28 апреля, 2021 16:52
2 мин
Антон Мельников
28 апреля, 2021 16:52
2 мин
MIT Russia/via Globallookpress.com
MIT Russia/via Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза РФ, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что он всегда поддерживал «конструктивные отношения» с оппозиционерами. По его словам, «оппозиция — это нормально» и является частью любого общества.

«Она (оппозиция) есть везде. У меня, кстати, с оппозицией конструктивные отношения, (проводил с нею - прим.) регулярные встречи и как президент, и как премьер-министр, и как лидер партии», - сообщил Медведев, отметив, что любой политик должен контактировать с оппонентами.

Тем не менее, оппозицию, которая находится вне политической системы, Медведев не признаёт. В частности, он негативно относится к оппозиционному политику Алексею Навальному, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии. Его он считает «проходимцем».

«Я все равно считаю, что (Алексей Навальный – прим.) политический проходимец, который пытается выстроить свою политическую карьеру на недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы», - заявил он.

По мнению Медведева, Навальный привлекает «в свою деструктивную деятельность» молодёжь, которая еще не окрепла «делает только-только первые шаги в жизни».

«(Алексей Навальный – прим.) вытаскивает их на противодействие власти, подставляет их, а сам в этот момент находится где-то в другом месте», - приводит слова зампреда Совбеза Znak.com.

Ранее Медведев оценил возможность перехода на четырехдневку в России.

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ТЕГИ
Единая Россия
Оппозиция
Дмитрий Медведев
Совбез
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