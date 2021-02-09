Политика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев планирует сделать ключевой темой предвыборной кампании «Единой России» повышение ответственности богатых слоев населения и участие в решении социальных проблем. Для этого ему придется заставить партию раскошелиться, но сделать это будет крайне сложно.

О том, что Медведев продвигает эту тему, сообщил Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. В самой партии говорят, что нацелены поддержать инициативы правительства Михаила Мишустина.

Идея Медведева предполагает, что членам партии нужно «скинуться». Сделать это, скорее всего, будет сложно.

Весной он уже просил членов партии скинуться в размере месячной зарплаты на борьбу с пандемией. Его клич в региональных ячейках проигнорировали. В частности, в стороне остались члены партии в Оренбуржье.

Ранее Медведев предложил помочь малоимущим с расходами на интернет.