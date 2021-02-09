Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

Медведев заставит раскошелиться «жирных котов» России? Известна тема предвыборной кампании ЕР

Лилия Караева
9 февраля, 2021 14:45
1 мин
Лилия Караева
9 февраля, 2021 14:45
1 мин
Дмитрий Медведев
Globallookpress

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев планирует сделать ключевой темой предвыборной кампании «Единой России» повышение ответственности богатых слоев населения и участие в решении социальных проблем. Для этого ему придется заставить партию раскошелиться, но сделать это будет крайне сложно.

О том, что Медведев продвигает эту тему, сообщил Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. В самой партии говорят, что нацелены поддержать инициативы правительства Михаила Мишустина.

Идея Медведева предполагает, что членам партии нужно «скинуться». Сделать это, скорее всего, будет сложно.

Весной он уже просил членов партии скинуться в размере месячной зарплаты на борьбу с пандемией. Его клич в региональных ячейках проигнорировали. В частности, в стороне остались члены партии в Оренбуржье.

Ранее Медведев предложил помочь малоимущим с расходами на интернет.

Поделиться
ТЕГИ
Единая Россия
Дмитрий Медведев
богатые слои
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!