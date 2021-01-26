Политика

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил помочь малоимущим с расходами на интернет. По его мнению, данная категория граждан могла бы получить от государства соответствующую компенсацию.

«Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям», – цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что инициативу необходимо поддержать, так как детям сейчас приходится получать образование в онлайн-формате, но не у всех есть такая возможность.

Ранее Алексей Кудрин призвал правительство страны не жадничать и помочь бедным.