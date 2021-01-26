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Политика
Дмитрий Медведев хочет оплатить интернет малоимущим
26 января, 2021 12:58
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил помочь малоимущим с расходами на интернет. По его мнению, данная категория граждан могла бы получить от государства соответствующую компенсацию.
«Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям», – цитирует Медведева ТАСС.
Он добавил, что инициативу необходимо поддержать, так как детям сейчас приходится получать образование в онлайн-формате, но не у всех есть такая возможность.
Ранее Алексей Кудрин призвал правительство страны не жадничать и помочь бедным.
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