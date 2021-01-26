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Дмитрий Медведев хочет оплатить интернет малоимущим

Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 12:58
1 мин
Марьям Ибрагимова
26 января, 2021 12:58
1 мин
Flickr
Flickr

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил помочь малоимущим с расходами на интернет. По его мнению, данная категория граждан могла бы получить от государства соответствующую компенсацию.

«Это пример минимально необходимой помощи, которая сегодня действительно нужна людям», – цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что инициативу необходимо поддержать, так как детям сейчас приходится получать образование в онлайн-формате, но не у всех есть такая возможность.

Ранее Алексей Кудрин призвал правительство страны не жадничать и помочь бедным.

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Дмитрий Медведев
интернет
Малоимущие
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