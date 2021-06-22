«Массовый психоз»: отказавшиеся о прививки будут ущемлены в правах - Кремль признал неминуемое

Политика

Рано или поздно «дискриминация» людей, которые не сделали прививку от коронавируса «неминуемо наступит». В отношении отказавшихся от прививки появятся трудовые ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя сообщения о дискриминации россиян.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит, - заявил он. - Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих».

Вместе с этим пресс-секретарь пояснил, что важна не сама прививка, а наличие у жителей страны иммунитета к коронавирусу. Он может появиться не только благодаря прививке, но и после болезни. В связи с этим вопрос должен рассмотреть опрештаб по борьбе с коронавирусом.

В подтверждение своих слов Песков привел пример европейских стран, где оценивается не сам факт прививки, а именно «факт наличия этого самого иммунитета».

«Но, надо признать, в мире еще не выработано каких-то единых подходов и стандартов на этот счет», - отметил пресс-секретарь.

Дискуссия вокруг дискриминации непривитых россиян возникла во властных кругах 21 июня, когда о подобных случаях заявила омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, ей поступает множество жалоб от работников, которых вынуждают пройти вакцинацию, передаёт «Интерфакс».

Омбудсмен признаёт, что сама идея «оградить общество» от потенциально заразных лиц правильная, однако её реализация порождает «массовый психоз, боязнь». Также она подчеркнула, что существует категория лиц, которые «просто не пойдут» на прививку, поскольку они переболели или имеют медицинские противопоказания.

Ранее стало известно о стопроцентном росте числа заболевших в российской столице.