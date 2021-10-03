Мария Захарова жестко ответила Владимиру Зеленскому
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, о «наглой» политике страны, которая поможет стране добиться успеха на мировой арене.
«Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», – сказал Зеленский.
«А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской - со свиным рылом в калашный ряд», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что никаких шагов вперед Киев не делает, а вместо этого страна делает сто шагов назад, но «не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло». При этом, пытаясь наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу.
Официальный представитель МИД РФ указала не невозможность Киева «предложить миру» хотя бы что-то из заявленного и «много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну».
Ранее Зеленский также заявил, что у Украины «нет времени рассчитывать, что ее примут в Евросоюз». При этом он предложил: «давайте подождем еще пять лет».