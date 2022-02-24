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Политика
Мария Захарова рассказала о хамстве США
24 февраля, 2022 17:10
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Вашингтон отказался вести переговоры с Москвой накануне начала специальной военной операции в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая в эфире телеканала НТВ, Захарова подчеркнула, что США направили России официальный ответ, в котором госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о нежелании вести переговоры с Москвой.
По словам официального представителя МИД РФ, американская сторона выразила нежелание вести переговоры с Россией в хамской форме. Это было сделано до начала российской специальной военной операции в Донбассе, пишет «ПолитЭксперт».
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