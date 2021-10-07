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Политика
Мария Захарова прокомментировала логотип Евро-2024 с «украинским» Крымом
7 октября, 2021 20:38
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изображение Крыма частью украинской территории в презентации Евро-2024 УЕФА.
Захарова назвала провокацией ролик УЕФА, в котором Крым изображен как часть Украины. По ее словам, УЕФА «уважаемая организация» и она не должна позволять Киеву втягивать себя в провокационные действия, пишет «ПолитЭксперт».
Ролик с провокационным логотипом был опубликован на официальном сайте УЕФА. Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии.
Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, о «наглой» политике страны, которая поможет стране добиться успеха на мировой арене.
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