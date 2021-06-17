Мария Захарова посоветовала Владимиру Зеленскому разобраться со скандальными депутатами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент, произошедший сегодня в Верховной раде Украины. Напомним, депутат от партии власти «Слуга народа» Никита Потураев выразил сожаление в связи с тем, что представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) нельзя расстреливать. Заседание пришлось прервать из-за начавшейся потасовки.
Захарова вспомнила заявление президента Украины Владимира Зеленского, отметившего, что республике придется создать самую мощную армию в Европе, если Запад перестанет поддерживать Киев в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
«Может, сначала создать хотя бы самый мощный парламент? Тогда многие проблемы можно будет решить без создания самой мощной армии», — написала Захарова в своём Telegram-аккаунте.