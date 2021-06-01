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Политика
Мария Захарова «по многочисленным просьбам Владимира Соловьева» завела Telegram-канал
1 июня, 2021 11:42
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Официальный представитель МИД России Мария Захарова завела аккаунт в Telegram.
По словам Захаровой, к этому ее подтолкнул тележурналист Владимир Соловьев, который давно и активно пользуется мессенджером.
«Друзья! По многочисленным просьбам Владимира Рудольфовича Соловьева создала свой ТГканал», - написала Захарова.
За несколько часов на аккаунт Захаровой в Telegram подписались более 10 тысяч человек, пишет «РИА Новости».
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