Мария Захарова ответила на многомилионные претензии страны-«недруга»
Своим требованием выплатить компенсацию за взрывы на оружейных складах во Врбетице, Чехия только подтверждает статус «недружественной» России страны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментируя сообщение о том, что чешские власти затребовали у России компенсацию размером в 25,5 млн евро.
По признанию Захаровой, она не в силах понять, что «творится в головах чешских политиков». С её слов, они «не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения» с Россией.
«Они сами себя вписали в список недружественных стран, - поделилась представитель МИД. - И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус«.
Своим требованием выплатить компенсацию «за несовершенное», чешские сторона следует принципу, изложенному в пословице «наказать невиновных, наградить непричастных», считает Захарова. Она заключает, что тех, кто действует подобным образом обычно «называют вымогателями».
Напомним, ранее стало известно, что Чехия затребовала от России денежную компенсацию за взрывы в 2014 году, к которым якобы причастны российские спецслужбы. Скандал вокруг ситуации разгорелся в апреле этого года. Он закончился взаимной высылкой дипломатов и внесением Чехии в список «недружественных стран». Подробнее читайте в нашем материале.
Также Захарова прокомментировала слова посла США в России об ограничении работы консульства в Москве. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».