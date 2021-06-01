Мария Захарова ответила на призыв Чехии не считать ее недружественной страной
В МИД России оценили призыв Чехии к российской стороне не считать ее недружественным государством.
Как сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Прага считает создание Москвой списка недружественных стран противоречием Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Как считает дипломат, на самом деле Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности, а также высылка российских дипломатов Прагой «из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия».
В апреле прага выслала 18 сотрудников посольства в связи с предполагаемой причастностью России к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.