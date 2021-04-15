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Политика

Мария Захарова описала последние действия Соединенных Штатов фразой «они сегодня наворотили»

Антон Мельников
15 апреля, 2021 18:38
1 мин
Антон Мельников
15 апреля, 2021 18:38
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Соединенные Штаты сегодня «наворотили». Так на объявление новых санкций со стороны США отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге для журналистов представителя МИД спросили, начало ли ведомство готовиться к очной встрече президентов США и России, о которой стало известно ранее.

В ответ дипломат сообщила, что последние действия со стороны Вашингтона направлены «куда-то не туда».
«Что касается тех сигналов, которые должны были пройти, честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошел куда-то не туда, судя по тому, что они (США) сегодня наворотили», — ответила Захарова.

Также она добавила, что в ближайшее время российская сторона ответит на новые меры, сейчас они находятся на стадии подготовки, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что МИД РФ вызвал «на ковёр» посла США. Разговор ожидается тяжелым.

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Мария Захарова
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