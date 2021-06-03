Мария Захарова не видит разницы между СМИ-иноагентами и остальными изданиями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что издания, признанные в России иноагентами, имеют те же права и возможности для развития, что и остальные СМИ. Таким образом она ответила на обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов.
По словам Захаровой, Россия открыта к предложениям и даёт возможность иностранным изданиям существовать полноценно, но с пометкой иноагента.
«Мы будем делать все, чтобы эту информацию дезавуировать, потому что это дезинформация, когда будут говорить о том, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ», — сказала представитель ведомства.
Также она подчеркнула, что закон о СМИ-иноагентах, принятый в России с 2017-м году является ответной мерой на действия США и иных стран на Западе против медиа РФ, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что признанное Минюстом издание VTimes объявило о своём закрытии.