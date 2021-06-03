Созданное коллективом «Ведомостей» и признанное иноагентом издание VTimes объявило о закрытии
Независимое российское деловое интернет-издание VTimes (признано в РФ СМИ-иноагентом) объявило о своём закрытии. Соответсвующее заявление опубликовано на официальном сайте редакции.
«Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes. За три недели, прошедшие с того момента, как Министерство юстиции включило администратора сайта vtimes.io в список СМИ-иноагентов, мы изучили семь сценариев продолжения деятельности VTimes — со статусом иноагента или без такового. В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы», — говорится в сообщении.
При этом сотрудники СМИ подчёркивают, что они не страшатся уголовного преследования за выполнение своих должностных обязанностей, но выстроенная ушедшими из «Ведомостей» сотрудниками политика и бизнес-модель издания просто напросто начала давать сбой, поскольку рекламодатели и партнёры не понимают, как им взаимодействовать со СМИ, которое Министерство юстиции признало иностранным агентом.
«Хуже того, «иноагентский» статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии «иноагенту» — и мы тоже понимаем почему. По сути, VTimes выталкивают в нишу оппозиционных политических СМИ. Но мы задумали и сделали совсем другое медиа», — подчёркивают сотрудники онлайн-СМИ.
VTimes прекратит существование 12 июня — в День независимости России.