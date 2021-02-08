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Мария Захарова не смогла придумать оригинальный ответ зарубежным дипломатам

Антон Мельников
8 февраля, 2021 22:41
2 мин
Антон Мельников
8 февраля, 2021 22:41
2 мин
MFA Russia/Global Look Press
MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения о высылке российских дипломатов являются «необоснованными». Ранее персонами нон грата были объявлены представители России в Германии, Швеции и Польше. При этом страны заявили, что Россия сама предприняла необоснованные действия.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», - приводит слова представителя российского МИД «ТАСС».

Напомним, 5 февраля Кремль объявил о выдворении из страны дипломатов Швеции, Польши и Германии. Было заявлено, что дипломатические представители этих стран якобы участвовали в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального. Представители МИД трёх стран назвали решение кремля необоснованным.

Сегодня, 8 февраля, все три страны приняли ответные меры. Дипломаты России в Швеции, Польше и Германии должны покинуть территории этих стран. При этом, представители министерств иностранных дел снова отметили, что решение Кремля от 5 февраля было необоснованным.

МИД ФРГ заявил, что его сотрудник выполнял свою работу, а «решение (Кремля) никоим образом не было оправдано». Глава МИД Швеции Анн Линде назвала решение России «неприемлемым». В Польше признание дипломатов персонами нон грата назвали «безосновательным».

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