Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Марафон закрытий продолжается: учрежденная Ходорковским «Открытая Россия» прекратила работу

Лилия Караева
27 мая, 2021 13:03
2 мин
Лилия Караева
27 мая, 2021 13:03
2 мин
Михаил Ходорковский
Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress

Организация «Открытая Россия», которая признана в стране нежелательной, прекращает деятельность и закрывает отделения в регионах. К этому решению пришли в связи с возможным преследованием активистов: после принятия Госдумой поправок к закону на любого связанного с ней человека могут завести уголовное дело.

За решение о закрытии организации проголосовал Совет «Открытой России».

«Мы приняли его, чтобы защитить наших сторонников... Никаких иллюзий насчет судов у нас нет», - говорится в соцсетях организации.

Напомним, закон о нежелательных организациях был подписан в 2015 году. Сейчас Госдума готовится проголосовать за поправки, которые позволят посадить в тюрьму любого сотрудничающего с «Открытой Россией» человека.

Ранее сообщалось о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом), созданного оппозиционером Алексеем Навальным. 25 мая прекратил деятельность правозащитный проект Gulagu.net. «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году бизнесменом Михаилом Ходорковским, организация дважды распускалась.

Поделиться
ТЕГИ
Михаил Ходорковский
Закрытие
Открытая Россия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!