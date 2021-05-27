Марафон закрытий продолжается: учрежденная Ходорковским «Открытая Россия» прекратила работу

Политика

Организация «Открытая Россия», которая признана в стране нежелательной, прекращает деятельность и закрывает отделения в регионах. К этому решению пришли в связи с возможным преследованием активистов: после принятия Госдумой поправок к закону на любого связанного с ней человека могут завести уголовное дело.

За решение о закрытии организации проголосовал Совет «Открытой России».

«Мы приняли его, чтобы защитить наших сторонников... Никаких иллюзий насчет судов у нас нет», - говорится в соцсетях организации.

Напомним, закон о нежелательных организациях был подписан в 2015 году. Сейчас Госдума готовится проголосовать за поправки, которые позволят посадить в тюрьму любого сотрудничающего с «Открытой Россией» человека.

Ранее сообщалось о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом), созданного оппозиционером Алексеем Навальным. 25 мая прекратил деятельность правозащитный проект Gulagu.net. «Открытая Россия» была учреждена в 2001 году бизнесменом Михаилом Ходорковским, организация дважды распускалась.