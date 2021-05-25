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Правозащитный проект Gulagu.net остановил работу в России и вывез сотрудников в Европу

Лилия Караева
25 мая, 2021 11:06
1 мин
Лилия Караева
25 мая, 2021 11:06
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В России прекратил деятельность правозащитный проект Gulagu.net. Он работал на территории российского государства 9 лет.

О закрытии сообщил основатель проекта Владимир Осечкин. Деятельность приостановлена из опасений за безопасность сотрудников и в связи с политической ситуацией в России и Беларуси.

Горячая линия проекта, его канал на YouTube и интернет-приемная продолжат работать, но работа переносится «в удаленные от границ с Россией места более чем на 3 тыс. км», говорится на сайте организации.

Осечкин рассказал, что решение принято вслед за задержанием в Минске основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Правозащитный проект Gulagu.net основан в 2011 году. Он оказывал помощь заключенным, занимался сбором данных о незаконных действиях сотрудников ФСИН.

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