Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Политика
Русская планета
Политика

«Маленький человечек в бункере сходит с ума»: Навальный на суде много говорил не о себе

Лилия Караева
2 февраля, 2021 17:14
2 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 17:14
2 мин
Алексей Навальный
Facebook Алексея Навального

Симоновский районный суд 2 февраля рассматривает ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. В выступлении в ходе судебного заседания политик много и в нелестном ключе говорил о президенте России Владимире Путине.

Навальный заявил, что дело против него сфабриковано. «С упорством маньяков наше государство пытается посадить меня по этому делу. Кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага не сделал на территории нашей страны и с момента пересечения границы оказался арестантом. Мы знаем — кому, почему это случилось. Причина — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере», - сказал оппозиционер.

Навальный назвал Путина «случайным чиновничком, которого случайным образом поставили на этот пост, который не участвовал ни в дебатах, ни в выборах».

Политик считает, что решение посадить его в тюрьму принято, «чтобы испугать миллионы».

«Сколько бы он ни изображал великого геополитика, в историю он войдет как отравитель. Был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый, а у нас будет Владимир Отравитель трусов», - сказал Навальный.

Он обратил внимание на то, что «половина Москвы оцеплена, потому что маленький человечек в бункере сходит с ума».

«Он не геополитикой занимается, а проводит совещания, как бы намазать трусы химоружием», - считает Навальный. Его слова приводит «Дождь».

В конце речи Навальный потребовал своего немедленного освобождения.

Ранее стало известно об отставке председателя суда, который расматривает дело оппозиционера.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Алексей Навальный
суд
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!