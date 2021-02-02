«Маленький человечек в бункере сходит с ума»: Навальный на суде много говорил не о себе

Политика

Симоновский районный суд 2 февраля рассматривает ходатайство ФСИН о замене условного срока оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. В выступлении в ходе судебного заседания политик много и в нелестном ключе говорил о президенте России Владимире Путине.

Навальный заявил, что дело против него сфабриковано. «С упорством маньяков наше государство пытается посадить меня по этому делу. Кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага не сделал на территории нашей страны и с момента пересечения границы оказался арестантом. Мы знаем — кому, почему это случилось. Причина — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере», - сказал оппозиционер.

Навальный назвал Путина «случайным чиновничком, которого случайным образом поставили на этот пост, который не участвовал ни в дебатах, ни в выборах».

Политик считает, что решение посадить его в тюрьму принято, «чтобы испугать миллионы».

«Сколько бы он ни изображал великого геополитика, в историю он войдет как отравитель. Был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый, а у нас будет Владимир Отравитель трусов», - сказал Навальный.

Он обратил внимание на то, что «половина Москвы оцеплена, потому что маленький человечек в бункере сходит с ума».

«Он не геополитикой занимается, а проводит совещания, как бы намазать трусы химоружием», - считает Навальный. Его слова приводит «Дождь».

В конце речи Навальный потребовал своего немедленного освобождения.

Ранее стало известно об отставке председателя суда, который расматривает дело оппозиционера.