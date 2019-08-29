МАКС открывает двери

В Жуковском завершается работа деловой программы Международного авиакосмического салона МАКС-2019. В пятницу, 30 августа, выставка откроет двери для широкой публики. В этом году необычайно насыщенной оказалась экспозиция иностранных участников.

Страной-партнёром МАКС-2019 стал Китай. Поднебесная стремительно развивает линейку самолётов гражданской, боевой, транспортной и беспилотной авиации. На аэродроме Лётно-исследовательского института им. Громова представлены десятки макетов и полноразмерных образцов летательных аппаратов.

Как полагают эксперты, через 10-15 лет Китай получит возможность смело избавляться от машин западного производства и даже начать экспортные поставки. Стимулом развития авиастроительной отрасли Поднебесной является растущий внутренний спрос. Большинство проектов в сфере коммерческой авиации окупятся за счёт поставок национальным авиакомпаниям.

С Россией Китай развивает проект дальнемагистрального лайнера CR929. В Жуковском представлен полноразмерный макет части планера этого самолёта. Главная задача нашей страны в этой программе заключается в создании двигателя соответствующей тяги. Предполагается, что лайнер будет летать на двухконтурном турбовентиляторном двигателе ПД-35 тягой 35 тонн.

Интерес Поднебесной к России обоснован не только отсутствием необходимого двигателя для широкофюзеляжных самолётов, но и увеличивающимся количеством пассажирских перевозок между государствами. РФ превратилась в одну из самых посещаемых китайскими туристами стран. Последние годы гостей из Поднебесной в Москве и Санкт-Петербурге примерно столько же, сколько в европейских столицах.

На текущий момент CR929 находится на стадии опытно-конструкторских работ, в которых участвуют десятки компаний двух государств. Первый полёт запланирован на 2023 год. Россия очень рассчитывает на китайские инвестиции и также готова закупать самолёты.

Сегодня у нашей страны нет собственного дальнемагистрального самолёта. До конца года в воздух должен подняться обновлённый Ил-96-400М. Однако перспективы его массового производства весьма туманны. Очевидно, что CR929 будет более технологичным и комфортабельным. Вполне вероятно, что Россия сделает выбор в пользу этого самолёта, а Ил-96-400М будет эксплуатироваться до запуска серийного производства российско-китайского детища.

Высокий интерес к МАКС-2019 наблюдался среди западных стран. Лётное поле ЛИИ им. Громова буквально заполонили европейцы. Больше всего гостей приехало из Германии, Франции, Италии, Великобритании, США. Такого количества иностранцев не было на двух предыдущих авиасалонах, которые прошли в 2015 и 2017 годах.

Самую большую экспозицию представили французы. В выставке приняли участие всемирно известные компании Safran (партнёр РФ по созданию двигателя), Thales (поставщик авионики), Nicomatic, Alkan, Ateq SAS, Radiall, Dedienne Aerospace. Не мог пропустить МАКС-2019 франко-немецкий гигант Airbus. 28 августа демонстрационный полёт в Жуковском совершил новейший дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт A350-900.

Высокий интерес к МАКС-2019 проявили немцы. Участниками салона стали German Aerospace Center, German Aerospace Industries Association, Hawker GmbH, NMB-Minebea-GmbH, Stahlwille Eduard Wille Gmbh & Co. KG, Rohde and Schwarz, Jena-Optronik GmbH , ILFA GmbH, Hydro Systems KG, Dresden Aerospace AG, Broetje-Automation GmbH, MTU Maintenance.

Не обделили вниманием МАКС-2019 англо-итальянская корпорация AgustaWestland (производитель вертолётов марки Leonardo), британская Rolls-Royce, американские Boeing и United Technologies Corporation, Достаточно широко в Жуковском была представлена Чехия, специализирующаяся на производстве спортивных летальных аппаратов.

МАКС нередко называют русским Лё Бурже. Но в реальности авиасалону в Жуковском ещё далеко до масштаба выставок в Париже или в британском Фарнборо. На авиасалоне не происходят подписания сделок на десятки миллиардов евро или долларов, а лётную программу сложной назвать насыщенной. Весьма скромной является и статическая экспозиция иностранных участников.

Тем не менее, можно однозначно говорить о том, что МАКС последовательно и устойчиво развивается. Иностранцев интересует отечественный рынок, новейшие и перспективные продукты отечественной авиастроительной индустрии. И масштаб участия зарубежных компаний будет увеличиваться по мере таяния льда в политических отношениях между Россией и Западом.

За 27 лет существования МАКС превратился в самобытную и при этом динамично развивающуюся международную площадку. В 2019 году авиасалон в Жуковском в очередной раз доказал своё право на существование, особенно на фоне попыток Минобороны и отдельных чиновников перенести его в Кубинку. При посещении МАКСа становится понятно, что прописку в Жуковском ни в коем случае менять не нужно.