Второе рождение МАКСа

В подмосковном Жуковском открылся Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019). Первые три дня выставки посвящены деловой программе, а с пятницы она откроется для широкой публики. В этом году официальные лица не заявляли о громких премьерах на МАКСе, однако салон никогда не обходился без новинок, пусть и незаметных на глаз обывателя.

МАКС — это витрина достижений современной российской оборонной индустрии, а также попытка заглянуть в будущее. Помимо строевых образцов военной техники, на выставке представлены концептуальные проекты перспективных летательных аппаратов, ракет, радиолокационных станций, зенитных систем и двигателей.

Выживать в сложных условиях

История МАКС началась в 1992 году под вывеской «Мосаэрошоу». Её организация была вызвана критической необходимостью заключения экспортных контрактов. После распада СССР оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нашей страны практически лишился госзаказов. Минобороны было готово покупать вооружение в очень скромных объёмах. О вложениях в модернизацию и перспективные разработки речь даже не шла.

Чтобы выжить и обеспечить минимально необходимый уровень финансирования НИОКР, отечественным предприятиям требовалось установить прочные деловые отношения с зарубежными партнёрами. «Мосаэрошоу» стало одной из площадок для развития военно-технического сотрудничества (ВТС).

Экспортные контракты помогли многим опорным предприятиям отечественного ОПК сохранить научную школу, производственную базу и самое главное — избежать массовой утечки высококвалифицированных кадров.

Конечно, в 1990-е годы отток специалистов из оборонки был значительным, но не носил критический характер. Кадровые проблемы в ОПК возникли позже — во второй половине 2000-х годов. Кризис был связан с уходом на пенсию советского поколения инженеров и отсутствием притока в отрасль достаточного количества выпускников технических вузов.

Крупные экспортные контракты, в том числе благодаря МАКС-2019, получили концерн «Алмаз-Антей», ПАО «Сухой», РСК «МиГ», МВЗ им. Миля и производители ракет. Некоторые инновационные разработки по линии ВТС были впоследствии интегрированы в образцы вооружения для российской армии.

Наиболее яркий пример — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь». Его закупка предусмотрена в Госпрограмме вооружений (ГПВ) до 2027 года. Первые образцы Вооружённые силы РФ получат (или уже получили) в этом году. Ранее его экспортный менее совершенный предшественник KM-SAM был продан Южной Корее. Также значимую роль экспортные контракты сыграли для обновления парка боевой авиации России.

Почти все проекты были инициативой коллективов оборонных предприятий, и нужно подчеркнуть, что большая их часть была успешна реализована. Российская конструкторская школа продемонстрировала способность не только выживать в самых сложных условиях, но и предсказывать развитие научно-технического прогресса.

Современный МАКС сохранил функцию витрины и рекламной площадки, необходимой для продвижения отечественных вооружений за рубеж. Авиасалон проходит каждые два года и пользуется популярностью у делегаций богатых арабских стран. Частыми гостями остаются представители западных государств.

В целом по количеству иностранных участников МАКС превосходит форум «Армия», который проходит в ежегодном формате в Кубинке на базе КВЦ «Патриот». Чем можно объяснить такое преимущество салона в Жуковском?

МАКС существует достаточно долго и является продуктом частно-государственного партнёрства. При этом «Армия» — это исключительно плод усилий Минобороны. Данный факт в каком-то смысле отпугивает многие иностранные делегации, особенно из западных стран. Отношения с Россией остаются напряжёнными, и у Запада, видимо, нет никакого желания создавать лишний пиар «Армии».

Прописка в Жуковском

МАКС — это достаточно самобытная выставка со своими традициями, которые сложились в 1990-е годы. К тому же салон проходит на аэродроме Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова. Часть мероприятий проводятся под эгидой Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского.

Иными словами, подмосковный город Жуковский заслужил, чтобы раз в два года в нём проводилась крупная международная выставка. К сожалению, такого мнения придерживаются далеко не все. Авиасалон 2017 года едва не стал последним из-за желания отдельных высокопоставленных чиновников и генералов перенести выставку в Кубинку, создав там гигантский единообразный кластер.

Главным лоббистом этой затеи являлось Минобороны. Например, в июле 2017 года заместитель министра обороны РФ (вице-премьер) Юрий Борисов заявил, что именно в «Патриоте» созданы наиболее подходящие условия для проведения МАКСа. По его словам, перенос выставки в Кубинку даст «максимальный экономический эффект и максимальный эффект взаимодействия между конструкторами, производителями, продавцами и эксплуатантами лётной техники».

«Правильно сконцентрировать (МАКС. — РП) в одном месте, в котором создана достойная инфраструктура, очень приличные условия для предприятий ОПК и — в первую очередь — для посетителей. Я считаю, что в парке «Патриот» созданы достойные условия — одни из лучших в мире в данной сфере», — сказал Борисов.

Необходимость переезда МАКС обосновывалась близостью к гражданскому аэропорту Жуковский и отсутствием необходимой инфраструктуры. На первый взгляд Минобороны рассуждало разумно. Аэродром ЛИИ им. Жуковского сложно назвать идеальной площадкой для проведения международной выставки, а пилотажные группы, которые радуют посетителей выставки, чаще всего взлетают из Кубинки.

Однако на новом «месте жительства» МАКС наверняка потерял бы свою оригинальность и, скорее всего, слился бы с «Армией». Насколько в принципе разумно создавать одно гигантское выставочное пространство под предлогом пресловутой оптимизации?

Тем более Жуковский является признанным интеллектуальным центром авиационной индустрии России. Проведение выставки в этом городе как раз обеспечивает «максимальный эффект взаимодействия между конструкторами, производителями, продавцами и эксплуатантами летной техники».

Ещё один аргумент сторонников вывода МАКСа из Жуковского — экономия бюджетных средств. Однако только переезд салона обойдётся в 20 миллиардов рублей, а обустройство на новом «месте жительства» в любом случае потребует выделения гигантских дополнительных средств. Как сообщали СМИ, подготовка всей инфраструктуры в Кубинке обошлась бы в 100 миллиардов рублей.

Планы Минобороны вызвали справедливый всплеск недовольства среди учёных, лётчиков, экспертов и журналистов. Россия могла потерять уникальную площадку, которую знают во всём мире. Шумиха докатилась до президента. В ноябре 2017 года правительство приняло решение оставить салон в Жуковском. Выставку удалось отстоять, хотя в 2018 и 2019 годы в СМИ появлялась информация о возможной отмене МАКСа.