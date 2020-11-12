Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Макрон не дал ответа на просьбу Путина помочь с производством вакцины

Лилия Караева
12 ноября, 2020 09:45
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Дипломатический источник сообщил о просьбе президента России Владимира Путина к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Глава государства попросил помочь в производстве отечественной вакцины от коронавируса.

7 ноября Путин сказал Макрону, что следует «наладить связи» между российскими профильными структурами и институтом Пастера во Франции для производства вакцины. Макрон не ответил на предложение. Он попросил дать ему время для обсуждения этого вопроса с медиками.

Источник французского издания Challenges указал, что Россия несколько недель просит начать совместную работу по выпуску препарата.

«Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей», — сказал собеседник.

О том, что президенты России и Франции разговаривали, подтверждает сообщение на сайте Кремля.

Ранее Путин признался, что для производства вакцины в России не хватает оборудования.

темы
Владимир Путин
вакцина
Эммануэль Макрон
просьба
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!