Макрон не дал ответа на просьбу Путина помочь с производством вакцины

Kremlin.ru

Дипломатический источник сообщил о просьбе президента России Владимира Путина к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Глава государства попросил помочь в производстве отечественной вакцины от коронавируса.

7 ноября Путин сказал Макрону, что следует «наладить связи» между российскими профильными структурами и институтом Пастера во Франции для производства вакцины. Макрон не ответил на предложение. Он попросил дать ему время для обсуждения этого вопроса с медиками.

Источник французского издания Challenges указал, что Россия несколько недель просит начать совместную работу по выпуску препарата.

«Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей», — сказал собеседник.

О том, что президенты России и Франции разговаривали, подтверждает сообщение на сайте Кремля.

Ранее Путин признался, что для производства вакцины в России не хватает оборудования.