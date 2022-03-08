Людмилу Нарусову призвали уйти из Совфеда после слов о четверых оставшихся в живых из роты
Жители Тувы недовольны сенатором Людмилой Нарусовой, которая критикует военную операцию России на Украине. Они призывают прекратить провокации или сдать мандат.
Видео с жителями Тувы, держащими плакаты, опубликовал Telegram-канал URA.RU.
На плакатах содержатся лозунги: «Нам стыдно за вас, Нарусова», «Туве не нужен фековый сенатор».
Авторы обращения говорят: «Госпожа Нарусова комфортно устроилась: имеет все привилегии, довольствие, льготы. При этом она не появляется в Туве. Но как сенатор имеет наглость выступать от нашего имени. Мы таких полномочий ей не давали».
Ранее Нарусова поставила тяжелый вопрос перед Минобороны и заявила, что из роты в 100 человек только четверо остались в живых на Украине.
Сообщалось, что дочь Нарусовой Ксения Собчак уехала из России. Телеведущая заявила, что отправилась в Турцию, но ее заметили в аэропорту Израиля.