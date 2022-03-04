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Политика
«Из роты в сто человек живых осталось четверо»: сенатор Нарусова поставила тяжелый вопрос перед Минобороны
4 марта, 2022 20:28
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Министерство обороны РФ не стало подтверждать или опровергать информацию о российских солдатах-срочниках, задействованных в Украине. Об этом в ходе заседания комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета федерации заявила сенатор Людмила Нарусова.
«Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали, — завила Нарусова на заседании, — Но только в итоге из роты в сто человек живых осталось четверо».
По её словам, она попросила подтвердить или опровергнуть данную информацию «военное ведомство», но там это делать отказались.
Видео с заявлением Нарусовой было опубликовано на YouTube-канале Совфеда.
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