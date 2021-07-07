«Люблинский треугольник» может стать «квадратом» после «присоединения» Беларуси украинцами
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается сделать всё от себя зависящее, чтобы «демократическая» Беларусь «открестилась» от «русского мира» и примкнула к «Люблинскому треугольнику».
Напомним, «Люблинским треугольником» называется трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой. Совместная декларация министров иностранных дел трех государств была подписана 28 июля 2020 года в Люблине.
Кулеба убежден, что данное объединение является альтернативой «русскому миру» и хотел бы преобразовать треугольник в квадрат, включив в него Беларусь.
«Будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник»», – заявил глава МИД Украины в своем обращении в Facebook.
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