«Лукашистский» самолет с позором развернули в Польше

Политика

Польша не дала самолету белорусской авиакомпании войти в свое воздушное пространство. Борт «Белавиа» летел по маршруту Минск-Барселона.

После инцидента самолет стал вырабатывать топливо, чтобы вернуться в аэропорт отправления.

В авиакомпании «Белавиа» сказали Telegram-каналу «Подъем», что не в курсе ситуации с разворотом.

Тем временем стало известно, что из Минска вылетели еще два борта. Один направляется в Варшаву, другой в Тирану.

Ранее днем президент Беларуси Александр Лукашенко жестко ответил насчет запрета полетов через республику.