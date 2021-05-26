Новости – Политика
Политика
«Лукашистский» самолет с позором развернули в Польше
26 мая, 2021 15:07
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Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress
Польша не дала самолету белорусской авиакомпании войти в свое воздушное пространство. Борт «Белавиа» летел по маршруту Минск-Барселона.
После инцидента самолет стал вырабатывать топливо, чтобы вернуться в аэропорт отправления.
В авиакомпании «Белавиа» сказали Telegram-каналу «Подъем», что не в курсе ситуации с разворотом.
Тем временем стало известно, что из Минска вылетели еще два борта. Один направляется в Варшаву, другой в Тирану.
Ранее днем президент Беларуси Александр Лукашенко жестко ответил насчет запрета полетов через республику.
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