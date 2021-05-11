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Русская планета
Политика

Лукашенковский декрет о «коллективном президенте». Почему он вообще появился и какие нюансы содержит?

Лилия Караева
11 мая, 2021 09:01
2 мин
Лилия Караева
11 мая, 2021 09:01
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Почему этот документ вообще появился и о чем он?

Согласно декрету, власть переходит Совету безопасности только в случае насильственной смерти Лукашенко. В документе об этом говорится так: «В случае гибели президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера».

Как пишет Tut.by, в случае естественной смерти или невозможности исполнения обязанностей по предусмотренным Конституцией основаниям полномочия перейдут премьер-министру до новых выборов президента.

В случае смерти Лукашенко Совбез должен первым делом ввести военное или чрезвычайное положение. Это особые временные режимы деятельности госорганов, должностных лиц, допускающие ограничения прав и свобод граждан, организаций. Режим ЧП не может превышать 30 суток. Сроки военного положения не оговариваются в законе. В случае введения одного из режимов проведение выборов и референдума не допускается.

Подписанный декрет должен в течение трех дней быть представлен в парламент. Там его либо примут, либо отменят.

Поводом для составления документа о передаче власти стало дело о госперевороте. После него Лукашенко предупреждал, что подпишет одно из принципиальных решений за четверть века президентства. Он говорил, что в случае его смерти будет «коллективный президент в виде Совета безопасности».

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ТЕГИ
Александр Лукашенко
Декрет
Передача власти
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