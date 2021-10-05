Лукашенко затронул наболевший вопрос и сравнил себя с премьер-министром Великобритании
Президента Беларуси Александра Лукашенко удивило, что в стране происходят перебои с поставками сахара в магазины. Комментируя наболевший вопрос, он сравнил себя с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
На совещании о ходе сельскохозяйственных работ Лукашенко поинтересовался, «с чего бы вдруг» в республике возникли проблемы с поставкой сахара в розницу.
По словам президента, на складах огромные запасы. Белорусский лидер наказал правительству следить за сахаром: «Смотрите, мужики, еще раз обвалится - этот обвал будет от торговых сетей до правительства».
Лукашенко отметил, что он «не Джонсон», и «знает, откуда ноги растут» в вопросе ценообразования. Президент дал понять, что не даст спуску. Об этом пишет БелТА.
Ранее Лукашенко пригрозил Западу стать вечным президентом.