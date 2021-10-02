Александр Лукашенко пригрозил Западу стать вечным президентом
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN рассказал, при каком условии он может стать вечным президентом. По его словам, это произойдет в случае давления Запада на республику.
Лукашенко пояснил, он не собирается быть президентом до смерти, но подчеркнул, что в случае давления Запада будет защищать независимость Беларуси даже ценой своей жизни.
«Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом, даже ценой своей жизни», - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что служит своему народу на протяжении 27 лет и пошутил, что он еще не достиг возраста президента США Джо Байдена, пишет «Белта».
Александр Лукашенко лично гарантировал безопасность перелетов над Беларусью.