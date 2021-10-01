Новости – Политика
Политика
Александр Лукашенко лично гарантировал безопасность перелетов над Беларусью
1 октября, 2021 22:14
1 мин
1 мин
Foto: Oliver Schaper via www.ima/www.imago-images.de/ Global Look press
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над территорией республики, но при этом сделал предупреждение.
Лукашенко призвал авиакомпании не бояться летать над Беларусью и пообещал личную гарантию полной безопасности.
Однако белорусский лидер предупредил, что, если правоохранительные органы страны увидят угрозу для государства, «мы посадим здесь любой самолет – будь то Великобритании или США», - фрагменты интервью Лукашенко CNN показал телеканал «Беларусь 1».
Александр Лукашенко успокоил разволновавшегося журналиста CNN.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости