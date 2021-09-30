Александр Лукашенко успокоил разволновавшегося журналиста CNN
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американской телекомпании CNN. Во время беседы белорусский лидер решил, что журналист слишком разволновался и по-отечески его успокоил.
О возможности такого интервью Лукашенко рассказал еще в начале августа, однако белорусский лидер поставил одно условие: его ответы должны быть даны без купюр и искажений.
В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист поднял темы нелегальной миграции, инцидента с самолетом Ryanair и белорусско-российских отношениях.Также Лукашенко высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся «революционерах».
В конце беседы Лукашенко спросил Чанса: «Возможно мы что-то упустили? Вы так разволновались, уронили там приборы какие-то». Он выразил готовность ответить на любые другие вопросы журналиста, - сообщает телеграм-канал «Пул Первого».